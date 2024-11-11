Синоптик рассказал о вернувшихся в московский регион заморозках

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

После короткого перерыва заморозки вернулись в столицу. На метеостанции ВДНХ температура в Москве упала до минус 1 градуса. В Новой Москве, в районе Михайловского, зафиксирована минимальная температура на уровне минус 5,5 градусов — это самый низкий показатель в пределах столичного региона, отметил специалист.

Фото: commons.wikimedia. org by Z22, CC BY-SA 3.0

Синоптик добавил, что в Подмосковье лишь небольшой участок юго-восточной зоны остался без отрицательных температур, а в Клину было холоднее всего — температура здесь снизилась до минус 4,4 градусов.

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