Синоптик рассказал о вернувшихся в московский регион заморозках

После короткого перерыва заморозки вернулись в столицу. На метеостанции ВДНХ температура в Москве упала до минус 1 градуса. В Новой Москве, в районе Михайловского, зафиксирована минимальная температура на уровне минус 5,5 градусов — это самый низкий показатель в пределах столичного региона, отметил специалист.
Синоптик добавил, что в Подмосковье лишь небольшой участок юго-восточной зоны остался без отрицательных температур, а в Клину было холоднее всего — температура здесь снизилась до минус 4,4 градусов.
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