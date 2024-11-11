В ЕГЭ могут ввести практическую часть по некоторым предметам

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель ведомства Анзор Музаев отметил, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже активно работает над этой инициативой. При этом, пилотный проект может быть запущен в тестовом режиме в нескольких регионах страны в ближайшее время.

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Глава Рособрнадзора признал, что в настоящее время не все регионы России готовы к организации процесса сдачи ЕГЭ с практической частью, однако начальные шаги и поручения внутри ведомства уже даны. Музаев также подчеркнул важность создания равных условий для всех участников экзамена, передает РИА Новости.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



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