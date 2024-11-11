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 Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12 процентов

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Общество

На повестке дня комиссии в понедельник находится обсуждение законопроекта о бюджете Москвы на 2025 год, а также планового периода 2026 и 2027 годов. Об этом сообщила Зоя Викторова, заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы, во время заседания комиссии Мосгордумы, посвященного экономической и социальной политике, передает РИА Новости.

 Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12 процентов
Фото: Unsplash by Bench Accounting, PDM

"Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%", — сказала Викторова в ходе заседания.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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