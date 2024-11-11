Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12 процентов

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

На повестке дня комиссии в понедельник находится обсуждение законопроекта о бюджете Москвы на 2025 год, а также планового периода 2026 и 2027 годов. Об этом сообщила Зоя Викторова, заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы, во время заседания комиссии Мосгордумы, посвященного экономической и социальной политике, передает РИА Новости.

Фото: Unsplash by Bench Accounting, PDM

"Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%", — сказала Викторова в ходе заседания.

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