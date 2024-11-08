Россиянам рассказали, что делает экипаж самолета в случае смерти пассажира

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Причины трагических ситуаций могут быть связаны не только с катастрофами, но и с внезапными смертями прямо на борту самолета.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Смерть пассажира требует от бортпроводников срочных действий, чтобы предотвратить панику среди остальных. Поэтому у каждой авиакомпании имеется заранее разработанный план действий в подобных ситуациях.

Персонал обязан немедленно сообщить капитану о происшествии. В свою очередь, он принимает решение о дальнейших шагах. Это обычно включает в себя проверку состояния покойного и, если факт смерти подтвержден, уведомление служб безопасности авиации. Наземные службы предоставляют конкретные указания по транспортировке тела, передает tmn. aif.ru.

Если экстренная посадка невозможна, тело накрывают пледом и фиксируют с помощью ремней безопасности. В случае, если все места на рейс были распроданы, покойный остается на своем месте до завершения полета. В противном случае, если количество пассажиров невелико, его могут переместить в бизнес-класс или в свободную часть салона.

Авиакомпании не берут на себя ответственность за возвращение тела на родину. Упорядочить возврат покойного домой обязаны близкие родственники или друзья.

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