Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минувшая ночь в столице вошла в пятерку самых теплых в ноябре за последние 80 лет
Российским студенткам пообещали по 100 тысяч за рождение ребенка
3 мифа о нарушениях от ГАИ, которых напрасно боятся даже опытные водители
На 11 процентов увеличилось число иностранных туристов в России
Опасности пилинга: что нельзя делать после процедуры
Анастасия Решетова назвала истинную причину ликвидации бизнеса по производству нижнего белья
Как обеспечить быстрые всходы перцев и баклажанов: советы на сезон
Анна Седокова разозлила поклонников внешним видом после развода: ведите себя достойно!
Какие продукты помогают справиться со стрессом

В России могут ограничить регистрацию иностранцев в квартире

Общество

Предлагается норма, согласно которой на каждую шесть квадратных метров жилой площади может приходиться не более одного человека. Соответствующий проект уже доступен в электронной базе данных Думы.

В России могут ограничить регистрацию иностранцев в квартире
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Авторы законопроекта подчеркивают, что общее число иностранных граждан, имеющих возможность зарегистрироваться по месту жительства или учитываемых по месту пребывания, не должно превышать одного человека на каждые шесть квадратных метров жилой площади, передает РИА Новости.

Если этот законопроект будет принят, количество иностранцев, которые смогут зарегистрироваться или встать на учет в конкретной квартире, будет определяться в зависимости от площади жилого помещения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму Аудио 
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Наука и техника
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет Аудио 
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Смертельная ловушка для нетопырей — такой же фейк, как и Бермудский треугольник Игорь Буккер Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Здоровье ногтей: секреты, о которых вы не знали
Обман на каждой упаковке: правда о температуре замерзания незамерзайки
ЦАХАЛ объявил о спасательной миссии в Нидерландах после нападения на болельщиков
В бундестаге призвали подсчитать, сколько стоил визит Зеленского в Берлин
Актёр Владимир Селиванов рассказал, как относится к Санкт-Петербургу
Боеприпасы в Одессе детонировали более двух часов после удара
Как заставить денежное дерево расти
Как правильно приготовить стейк стриплойн дома: пошаговый рецепт
Здоровье питомца в ваших руках. Рассказываем про главные признаки болезни кошки
Экзотические деревья на подоконнике: растения, которые можно вырастить из косточек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.