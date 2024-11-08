В России могут ограничить регистрацию иностранцев в квартире

Предлагается норма, согласно которой на каждую шесть квадратных метров жилой площади может приходиться не более одного человека. Соответствующий проект уже доступен в электронной базе данных Думы.

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Авторы законопроекта подчеркивают, что общее число иностранных граждан, имеющих возможность зарегистрироваться по месту жительства или учитываемых по месту пребывания, не должно превышать одного человека на каждые шесть квадратных метров жилой площади, передает РИА Новости.

Если этот законопроект будет принят, количество иностранцев, которые смогут зарегистрироваться или встать на учет в конкретной квартире, будет определяться в зависимости от площади жилого помещения.

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