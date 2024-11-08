Минувшая ночь в столице вошла в пятерку самых теплых в ноябре за последние 80 лет

Об этом сообщила Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости", в своем телеграм-канале.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, CC BY 4.0

Она отметила, что минимальная температура воздуха составила 4,6 градуса, в то время как обычный минимум для 8 ноября должен быть -1 градус.

Сегодня ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, осадков не предвещается. Днем температура в столице будет варьироваться от 4 до 6 градусов, а в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

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