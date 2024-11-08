Российским студенткам пообещали по 100 тысяч за рождение ребенка

Как стало известно из заявлений представителей регионального парламента, депутаты одобрили предложение о введении единовременной выплаты для молодых мам, рожающих во время учебы.

Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Согласно этой инициативе, единовременная сумма в размере 100 тысяч рублей будет предоставляться женщинам в возрасте от 18 до 23 лет, которые находятся на дневной форме обучения в учебных заведениях, таких как университеты, колледжи или профессиональные техникумы.

В 2025 году на данную поддержку в бюджете края запланировано выделение 40 миллионов рублей, уточнили в думе.

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