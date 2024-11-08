Эксперт рассказала, кто рискует заболеть сахарным диабетом

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Существуют разные виды этого тяжёлого заболевания. Сахарный диабет первого типа (или инсулинзависимый) является следствием дисфункции иммунной системы, проявляется в разрушении вырабатывающих инсулин клеток и не зависит от образа жизни и наличия ожирения. Об этом рассказала РИА Новости директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.

Фото: pxhere

Собеседница агентства отметила, что при диабете первого типа необходимо уделять особое внимание наблюдению детей, в семье которых есть родственники с этим заболеванием, или рядом патологий, поражающих иммунную систему.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.



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