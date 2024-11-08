Мурашко рассказал о развитии детской реабилитации

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Он подчеркнул, что реабилитационное направление уже активно реализуется в соответствии с поручением президента на протяжении трёх лет. В следующие годы планируется продолжать инвестировать в эту сферу, добавил министр.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Кроме того, он сообщил, что в текущем году планируется приступать к строительству научно-опытного производственного центра, который займётся разработкой и производством лекарств как для орфанных заболеваний, так и для редких болезней.

Уточнения

Редкие заболевания орфанные заболевания (англ. rare disease, orphan disease) — заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции.



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