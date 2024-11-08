Россиян ждет ещё одна шестидневная рабочая неделя в конце года

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Так, последний рабочий день года останется обычным, о чем рассказала Ольга Владимирова, специалист в области трудового права компании HeadHunter.

Фото: Unsplash by Bench Accounting, PDM

По словам Владимировой, согласно постановлению Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной с 28 декабря будет перемещён на 30 число.

При этом 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём. Таким образом, благодаря этому переносу, россияне смогут наслаждаться длинными выходными — с 29 декабря по 8 января, что составит 11 дней подряд, передает РИА Новости.

Уточнения

Рабо́чая неде́ля — установленная трудовым законодательством продолжительность работы в течение календарной недели.





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