Россиян предупредили об участившихся мошенничествах в период распродаж

Во время распродаж мошеннические схемы становятся особенно активными, и зачастую покупатели, стремящиеся к выгодным приобретениям, теряют бдительность в сети. Одним из распространённых методов является создание поддельных онлайн-магазинов и фиктивных акций, отметил он в интервью РИА Новости.
Депутат сообщил, что злоумышленники разрабатывают сайты, копирующие оформление известных брендов, и привлекают клиентов привлекательными низкими ценами. Кроме того, они могут использовать тактики, связанные с фальшивыми отзывами и подложными рекомендациями.
Немкин посоветовал пользователям тщательно проверять интернет-ресурсы, сравнивать цены и избегать переходов по сомнительным ссылкам, полученным из ненадёжных источников, передает РИА Новости.
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