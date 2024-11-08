Россиян предупредили об участившихся мошенничествах в период распродаж

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Во время распродаж мошеннические схемы становятся особенно активными, и зачастую покупатели, стремящиеся к выгодным приобретениям, теряют бдительность в сети. Одним из распространённых методов является создание поддельных онлайн-магазинов и фиктивных акций, отметил он в интервью РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Депутат сообщил, что злоумышленники разрабатывают сайты, копирующие оформление известных брендов, и привлекают клиентов привлекательными низкими ценами. Кроме того, они могут использовать тактики, связанные с фальшивыми отзывами и подложными рекомендациями.

Немкин посоветовал пользователям тщательно проверять интернет-ресурсы, сравнивать цены и избегать переходов по сомнительным ссылкам, полученным из ненадёжных источников, передает РИА Новости.

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