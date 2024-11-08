Российские туристы смогут брать на Мальдивы только одну пачку сигарет

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Это решение было одобрено президентом Мохамедом Муиззу. Российские туроператоры также подтвердили эту информацию, получив уведомления от местных компаний.

Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Согласно новым правилам, туристы могут взять с собой только одну открытую пачку, в которой должно находиться не более 19 сигарет. Любые табачные изделия, превышающие данный лимит, будут конфискованы и возвращены путешественнику только перед его обратным вылетом.

Кроме того, власти значительно повысили импортные пошлины на сигареты, что, по мнению чиновников, должно способствовать исчезновению табачной продукции из магазинов страны. Таким образом, туристы, скорее всего, не смогут приобрести сигареты и на самих Мальдивах.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



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