Синоптик сообщил о потеплении в Москве 9 ноября

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

С информацией об этом выступил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, CC BY 4.0

По его словам, несмотря на облачность, теплая волна в субботу достигнет своего пика — температура поднимется до 6-8 градусов.

Однако синоптик также предупредил о кратковременности этого тепла: атмосферные потоки изменят направление на север, и в столицу начнет поступать холодный воздух.

В воскресенье температура не превысит 4-6 градусов, а с началом новой рабочей недели в Москве вновь установятся ночные заморозки, добавил Леус в своем Telegram-канале.

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