Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суп харчо за 30 минут: быстрый и вкусный рецепт для всей семьи
Покупка квартиры с непогашенной ипотекой может быть выгодной
Секреты успешного выращивания рассады: от горшков до фитоламп
Названы 7 случаев, когда трезвый водитель кажется пьяным при проверке
В Москве у офицера артразведки украли ноутбук и флешки из отеля
Как выбрать обои для детской комнаты? Топ-3 варианта
Путешественник рассказал о гостеприимстве жителей горного кишлака в Таджикистане
Врачи спасли жизнь пациенту с одновременно возникшими инфарктом и инсультом
Не рискуйте: почему важно хранить крупы в специальных контейнерах

Жителей Москвы предупредили о завершении сезона аренды самокатов

0:45
Общество

Об этом 7 ноября сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, отвечающий за транспорт и промышленность.

Жителей Москвы предупредили о завершении сезона аренды самокатов
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По словам Ликсутова, зимняя приостановка работы сервиса ожидается с середины ноября, но точные даты будут определяться в зависимости от погодных условий. Важно, чтобы температура оставалась на уровне выше нуля, а также чтобы отсутствовали снег и лёд.

Тем не менее, на данный момент самокаты и другие средства индивидуальной мобильности по-прежнему доступны для жителей, и этот экологичный вид транспорта продолжает пользоваться стабильным спросом, как сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Авто
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Как укрыть розы на зиму простым способом
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Последние материалы
Синоптик сообщил о потеплении в Москве 9 ноября
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Жителей Москвы предупредили о завершении сезона аренды самокатов
Как сварить яйцо желтком наружу
Владимир Путин заявил, что запрещать искусственный интеллект невозможно
Что удивляет туристов из России в квартирах других стран
ЦБ может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов
Как легко и быстро приготовить молочные коржики: простой рецепт
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе
Компания Kelp Blue планирует выпустить голубые облигации, чтобы расширить производство ламинарии вдоль побережья Намибии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.