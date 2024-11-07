Жителей Москвы предупредили о завершении сезона аренды самокатов

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Об этом 7 ноября сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, отвечающий за транспорт и промышленность.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По словам Ликсутова, зимняя приостановка работы сервиса ожидается с середины ноября, но точные даты будут определяться в зависимости от погодных условий. Важно, чтобы температура оставалась на уровне выше нуля, а также чтобы отсутствовали снег и лёд.

Тем не менее, на данный момент самокаты и другие средства индивидуальной мобильности по-прежнему доступны для жителей, и этот экологичный вид транспорта продолжает пользоваться стабильным спросом, как сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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