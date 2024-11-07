Владимир Путин заявил, что запрещать искусственный интеллект невозможно

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Он отметил, что искусственный интеллект представляет собой ключевой инструмент прогресса и один из основных приоритетов в сфере экономики и в других областях, способный в будущем помочь в решении вопросов нехватки рабочей силы, передает РИА Новости.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Однако, по словам президента, у применения ИИ существуют как свои преимущества, так и недостатки. Он провел аналогию с атомной энергетикой, которая может использована как для мирных целей, так и для создания ядерного оружия, что, в свою очередь, представляет значительную опасность для человечества.

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