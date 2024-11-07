Жители Тулы готовы потратить до 5 тысяч рублей за ночь в новогодние праздники

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

52% жителей Тулы намерены потратить до 5 тысяч рублей за ночь в новогодние праздники, до 10 тысяч закладывают в бюджет 23%, только 10% готовы отдать больше 15 тысяч рублей, таковы данные опроса "Авито Путешествия".

Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, PDM

Такой традиционно семейный праздник 42% россиян планируют встречать со второй половинкой, 33% будут отмечать в большом семейном кругу, включая родителей, дальних родственников и других членов семьи.

Готовиться к Новому году ближе к самому празднику начинают 64% россиян, и только 23% приступают к подготовке заранее — за несколько месяцев.

Уточнения

Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области и городского округа Тула. Город-герой (c 1976 года).



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