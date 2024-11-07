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В красноярском Минздраве объяснили ситуацию с препаратами для беременных

Общество

Известно, что сейчас ситуация стабильная, прокомментировали в пресс-службе краевого минздрава сообщения о дефиците препарата в Пензенской области.

В красноярском Минздраве объяснили ситуацию с препаратами для беременных
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Минздрав Пензенской области в ответе пользователю в комментариях подтвердил, что из-за дефицита препарата его введение не проводится беременным женщинам.

В ведомстве отметили, что резус-иммунизация в настоящее время невозможна из-за временного отсутствия данного препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России, передает РИА Новости.

Уточнения

Резус-фактор или резус, Rh — одна из 43 систем групп крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов (ISBT).

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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