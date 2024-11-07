В России могут ввести систему подтверждения навыков IT

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

По информации источника, в стране может возникнуть механизм сертификации компетенций IT-разработчиков, с возможностью дальнейшей интеграции с сервисом "Госуслуги".

Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, PDM

Как подчеркнуло издание, Министерство цифрового развития уже активно занимается разработкой данного проекта. Ведомство отметило, что создание новой платформы будет осуществляться в партнерстве с представителями частного сектора.

Согласно данным газеты, одной из компаний-партнеров в реализации этого проекта может стать HeadHunter, передает "Коммерсантъ".

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.



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