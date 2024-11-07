В России могут ввести систему подтверждения навыков IT

По информации источника, в стране может возникнуть механизм сертификации компетенций IT-разработчиков, с возможностью дальнейшей интеграции с сервисом "Госуслуги".
Как подчеркнуло издание, Министерство цифрового развития уже активно занимается разработкой данного проекта. Ведомство отметило, что создание новой платформы будет осуществляться в партнерстве с представителями частного сектора.
Согласно данным газеты, одной из компаний-партнеров в реализации этого проекта может стать HeadHunter, передает "Коммерсантъ".
«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.
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