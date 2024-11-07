Врач назвал средний возраст первородящих в Москве

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Тенденция к откладыванию материнства стала частью повседневной жизни, затрагивая как медицинские, так и социальные аспекты.

Фото: freepik.com by mego-studio, PDM

Хотя средний возраст первородящих в Москве не превышает 30 лет, заметен рост числа пациенток, старше 35 лет, которые решаются на повторные или первые беременности в последние пять лет. Это было отмечено Грабовским на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что в государствах с высоким уровнем дохода возраст первородящих уже давно превышает 32 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.