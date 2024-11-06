Как дизайн-код может помочь городам сохранить уникальность?

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Дизайн-код городов становится все более актуальной темой в России, поскольку он призван создать гармоничное городское пространство. Профессор МАРХИ, академик Международной академии архитектуры и Национальной академии дизайна Коробьина Ирина рассказала NewsInfo.Ru, для чего нужен дизайн-код и как он поможет улучшить города.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0

Дизайн-код — это свод правил, регулирующий оформление вывесок, фасадов зданий и наружной рекламы.

"Он необходим, чтобы город не превращался в винегрет, это попытка ввести некие правила, которые будут действовать во всем городе. И у разных населенных пунктов могут быть разные дизайн-коды, и они разрабатываются", — рассказала эксперт.

По ее словам, дизайн-код создают с учётом природных, климатических и исторических особенностей города.

Уточнения

Графический дизайн — художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды.



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