Как дизайн-код может помочь городам сохранить уникальность?

Дизайн-код городов становится все более актуальной темой в России, поскольку он призван создать гармоничное городское пространство. Профессор МАРХИ, академик Международной академии архитектуры и Национальной академии дизайна Коробьина Ирина рассказала NewsInfo.Ru, для чего нужен дизайн-код и как он поможет улучшить города.
Дизайн-код — это свод правил, регулирующий оформление вывесок, фасадов зданий и наружной рекламы.
"Он необходим, чтобы город не превращался в винегрет, это попытка ввести некие правила, которые будут действовать во всем городе. И у разных населенных пунктов могут быть разные дизайн-коды, и они разрабатываются", — рассказала эксперт.
По ее словам, дизайн-код создают с учётом природных, климатических и исторических особенностей города.
Графический дизайн — художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.