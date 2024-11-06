Красноярцы негодуют из-за повышения стоимости проезда по соцкарте

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Цена на проезд в транспорте по социальной карте в Красноярске увеличилась с 14 октября. За базовые 36 поездок пенсионеры теперь будут платить 495 рублей вместо 207.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosario Melli, CC BY-SA 4.0

Размер компенсации при этот не изменился. То есть пассажирам нужно будет доплатить около 300 рублей. Ранее расходы на эту карту всегда возмещала соцзащита — каждый месяц пенсионерам выделяли 207 рублей на оплату 36 поездок.

"Проезд стоит почти 500 рублей, но соцзащита платит также, как и раньше 207 рублей, потому что в бюджете края на год сумма заложена меньше… Эта не льгота тогда, а наоборот — обдираловка нищих. Придется ползать пешком", — рассказала 58-летняя женщина Ольга из Красноярска.

Власти региона предупреждали людей об увеличении стоимости, но про увеличение выплат на официальном сайте нет информации, сообщает prmira.ru.

Уточнения

Красноя́рск () — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.



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