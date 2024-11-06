Красноярцы негодуют из-за повышения стоимости проезда по соцкарте

Цена на проезд в транспорте по социальной карте в Красноярске увеличилась с 14 октября. За базовые 36 поездок пенсионеры теперь будут платить 495 рублей вместо 207.
Размер компенсации при этот не изменился. То есть пассажирам нужно будет доплатить около 300 рублей. Ранее расходы на эту карту всегда возмещала соцзащита — каждый месяц пенсионерам выделяли 207 рублей на оплату 36 поездок.
"Проезд стоит почти 500 рублей, но соцзащита платит также, как и раньше 207 рублей, потому что в бюджете края на год сумма заложена меньше… Эта не льгота тогда, а наоборот — обдираловка нищих. Придется ползать пешком", — рассказала 58-летняя женщина Ольга из Красноярска.
Власти региона предупреждали людей об увеличении стоимости, но про увеличение выплат на официальном сайте нет информации, сообщает prmira.ru.
Красноя́рск () — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.
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