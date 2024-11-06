Врачи массово начали уходить из уральской больницы

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники Минздрава стали проводить проверки в городской больнице Первоуральска.

Фото: commons.wikimedia.org by Asaafhospital, CC BY-SA 4.0

Дело в том, что оттуда с октября массово начали увольняться врачи. Свыше ста сотрудников уже ушли. Врачи были недовольны условиями труда. К инспекции подключили главного акушера-гинеколога, хирурга, рентгенолога, первого замминистра и главного кадровика Минздрава Свердловской области, сообщает "Царьград".

Проверка отчетности началась 1 ноября, продлится до 25 ноября. Помимо условий труда сотрудники были недовольны условиями, созданными заместителем условиями главврача, и его отношением.

Уточнения

Ура́л (от баш. Урал) — географический регион в России, протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.



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