Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов

Согласно данному закону, сертификат, подтверждающий успешную сдачу указанных экзаменов, может быть выдан как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами только государственными учреждениями, которые включены в специальный список организаций, имеющих право проводить эти экзамены.
Государственные учреждения не имеют права передавать третьим лицам свои функции и обязанности по проведению экзамена или выдаче сертификатов мигрантам.
Однако они имеют возможность привлекать аккредитованные организации для выполнения задач, связанных с приемом документов, предоставлением информационной поддержки и осуществлением организационно-технического обслуживания, передает РИА Новости.
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ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.