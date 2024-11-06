Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов

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Согласно данному закону, сертификат, подтверждающий успешную сдачу указанных экзаменов, может быть выдан как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами только государственными учреждениями, которые включены в специальный список организаций, имеющих право проводить эти экзамены.

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Государственные учреждения не имеют права передавать третьим лицам свои функции и обязанности по проведению экзамена или выдаче сертификатов мигрантам.

Однако они имеют возможность привлекать аккредитованные организации для выполнения задач, связанных с приемом документов, предоставлением информационной поддержки и осуществлением организационно-технического обслуживания, передает РИА Новости.

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