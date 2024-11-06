Минздрав Татарстана сообщил о единичных случаях заражения вирусом Коксаки

Жители как минимум девяти регионов России отмечают случаи заражения энтеровирусной инфекцией Коксаки, среди которых присутствует и Татарстан.
Заболеваемость энтеровирусами имеет свойственные ей сезонные колебания, причем пик обычно совпадает с июльским и августовским временем. Осенью же наблюдается снижение числа обращений. В настоящее время медики акцентируют внимание на единичных случаях заболевания, как сказано в сообщении.
В Минздраве отметили, что в большинстве случаев недуг протекает в легкой или средней форме. Часто пациенты не обращаются к врачам, расценивая свое состояние как незначительное недомогание, передает РИА Новости.
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