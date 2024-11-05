Эксперт считает, что в детсадах России должен находиться вооруженный охранник

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по безопасности и антитеррору Станислав Веселов рассказал в беседе с корреспондентом Monetimes.Ru, когда могут усилить охрану в образовательных учреждениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, CC BY-SA 4.0

По его мнению, сейчас охранные компании, которые находятся в условиях высокой конкуренции, столкнулись с необходимостью адаптации услуг к изменившимся требованиям.

Веселов напомнил, что еще пару лет назад акцент делали на "низкие доступные цены", а сейчас цена должна быть сопоставима с качеством услуг. Это стало важным моментом, определяющим рынок охраны.

"Компании, которые на рынке не первый год, готовы к таким мерам, так как находятся под контролем Росгвардии и других регуляторов," — заявил эксперт.

Меры безопасности, как думает Веселов, будут постепенно внедрять не только в школах, но и в детских садах и учреждениях дополнительного образования.

"Охранники должны быть хорошими психологами, и их должны готовить для работы с детьми," — считает он.

Дело в том, что вооружённый охранник может вызвать у детей стресс. Поэтому специалистам нужна подготовка, чтобы минимизировать этот негативный фактор.

Уточнения

Детский сад — учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений.



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