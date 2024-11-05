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Подорожает ли стоимость обучения в автошколах?

1:00
Общество

Из-за того, что недавно парламентарии начали говорить о переходе занятий в автошколах в онлайн-формат, назрел вопрос об изменении стоимости обучения. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал MoneyTimes. ru, как изменения могут повлиять на систему обучения и на её стоимость.

Подорожает ли стоимость обучения в автошколах?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если брать в рассчет себестоимость онлайн-обучения, то автошколы могут сократить расходы на организацию процесса, уверен Кадаков.

"Купить оборудование и организовать трансляцию гораздо дешевле, чем снимать помещение и платить за аренду", — сказал он.

По мнению эксперта, затраты могут со временем окупиться, особенно если говорить о стабильности и сроках использования оборудования.

Важный аспект — экзаменационная часть. Кадаков напомнил, что "экзамен никто не отменял". Процесс сдачи останется традиционным, независимо обучение было онлайн или очное.

Уточнения

Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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