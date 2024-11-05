Подорожает ли стоимость обучения в автошколах?

Из-за того, что недавно парламентарии начали говорить о переходе занятий в автошколах в онлайн-формат, назрел вопрос об изменении стоимости обучения. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал MoneyTimes. ru, как изменения могут повлиять на систему обучения и на её стоимость.
Если брать в рассчет себестоимость онлайн-обучения, то автошколы могут сократить расходы на организацию процесса, уверен Кадаков.
"Купить оборудование и организовать трансляцию гораздо дешевле, чем снимать помещение и платить за аренду", — сказал он.
По мнению эксперта, затраты могут со временем окупиться, особенно если говорить о стабильности и сроках использования оборудования.
Важный аспект — экзаменационная часть. Кадаков напомнил, что "экзамен никто не отменял". Процесс сдачи останется традиционным, независимо обучение было онлайн или очное.
Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.
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