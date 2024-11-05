Закон об иноагентах: как не допустить махинаций и коррупции в НКО?

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Некоммерческие организации (НКО) важны для гражданского общества. Их цель — помочь людям решить социальные, экологические и гуманитарные проблемы, которые могут не попадать под государственные программы.

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В этом году в Грузии массовые протесты были вызваны принятием закона "О прозрачности иностранного влияния". Теперь НКО, которые получают не менее 20 процентов средств из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Евросоюз и Америка раскритиковали за это Грузию.

Вашингтон так принципиален в вопросах "иноагентов", поскольку большинство таких организаций, позиционирующих себя защитниками прав граждан в разных сферах жизни общества, финансируются западными грантодателями, среди которых важную роль играют институты США, связанные с правительством.

Доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов напомнил, что у американцев закон об иноагентах есть ещё с 30-х годов.

"Опять-таки все об этом забывают, но у них ещё более жестокий закон. Там просто душу вывернут, если ты получаешь деньги из-за рубежа и лоббируешь чьи-то интересы", — добавил он.

Так для чего все таки нужен законопроект об "иноагентах"?

По словам Исполинова, этот закон помогает определить, в чьих интересах получается финансирование, причём значительное, помогающее.

"Получается, что, говоря по-русски, кто музыку заказывает, тот девушку и танцует. Понимаете? Мы говорим об НКО. Это некоммерческая организация, которая прибыли по жизни не получает. Значит, у иностранных инвесторов голые затраты. Зачем кто-то из-за рубежа будет давать кому-то деньги просто так? Очевидно, для того, чтобы проводить некую определённую политику, которая явно в большинстве случаев отличается от политики нашего государства", — отметил он.

Руководство таких НКО готово выполнять разные политзаказы, тем более что западные инвесторы зачастую не обращают внимания на вещи, которые они себе позволяют. Например, ставят личные интересы выше общественных, используя гранты на свои "хотелки". У руководителей "неожиданно" появляются новые дома, дачи, автомобили и прочее.

В нашей стране скандалы с руководителями НКО, которые финансирует Запад, участились. В последнее время говорят о Марии Каневской, юристе, которая помогает НКО, признанным в России иноагентами. Она стала известной не только благодаря своим социальным проектам, но и благодаря коррупционным схемам, повлекшим за собой скандалы. Она возглавляла в РФ "Ресурсный правозащитный центр". Организация работала, в том числе, на средства "Национального фонда поддержки демократии" США.

В СМИ пишут, что борясь за права иноагентов РФ, она "отмывала" деньги, выделенные как гранты на социальные проекты. При этом женщина не исполняла прямые обязанности по этим проектам. К схемам были привлечены ее родственники, которые руководили фиктивными организациями заграницей.

Когда ее организацию, существовавшую на западные гранты, признали иноагентом в России, это окончательно подорвало ее репутацию.

Регистрация НКО в органах власти затрудняет сокрытие источников финансирования и помогает в разоблачении коррупции. Однозначно, что недобросовестным руководителям НКО это невыгодно.

Уточнения

Некомме́рческая организа́ция (НКО) — организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.



Иностра́нный аге́нт (также зарубе́жный представи́тель) — лицо (физическое или юридическое), которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой, обычно при отсутствии дипломатического иммунитета.



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