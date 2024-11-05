Калининградский зоопарк кается за убитых Красной армией немецких зверей

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Зоопарк Калининграда решил покаяться на английском языке за то, что солдаты Красной армии убивали немецких животных. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, CC BY-SA 3.0

Речь идет об обитателях немецкого зоопарка Кёнигсберга, которых убили весной 1945 года. На извинения обратил внимание журналист Дмитрий Ермолаев, который побывал в зоопарке.

Его шокировало то, что в "Русской Прибалтике" есть те, кто шельмует русскую историю. Стенды об истории зверинца на русском и английском языках очень отличаются.

Английский стенд гласит: "Калининградская скульптура рассказывает трагическую историю о том, что произошло в Кёнигсберге в 1945 году. Когда Красная армия начала осаду Кёнигсберга, в городском зоопарке насчитывалось более 2000 животных. Когда ожесточённые бои прекратились, осталось только четверо животных, которые вдохновили скульптуру. Невинные создания пали жертвами политической истории".

"Неплохо было бы на плакате как минимум упомянуть, что Красная армия освобождала город от нацистов, а сами нацисты оборонялись, в том числе в самом зоопарке", — отметил Дмитрий Ермолаев.

Уточнения

Калинингра́дский зоопа́рк — один из трёх зоопарков в современной России, имеющих статус "исторический зоопарк".



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