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Как обезопасить российских женщин от курьеров-мигрантов?

1:37
Общество

Сейчас такие времена, что самостоятельный поход в магазин уже кажется подвигом. Чаще люди заказывают доставку еды, вещей, косметики и прочего. Большинство курьеров — приятные и вежливые люди. Однако бывают и случаи домогательств, краж.

Как обезопасить российских женщин от курьеров-мигрантов?
Фото: flickr.com by Kamyar Adl, CC BY 2.0

Есть и курьеры-иностранцы, которые устраиваются на работу нелегально и никто их не проверяет.

На днях в Казани курьер сначала преследовал клиентку, а, получив отказ, разместил от её имени анкету с предложением услуг для мужчин.

Часто курьеры получают личные номера заказчиков и пользуются этим в личных целях. Некоторые мужчины начинают преследовать женщин, написывать им в мессенджеры, проситься на чашечку кофе домой.

Например, в Москве 27-летняя девушка с первой группой инвалидности заказала продукты через приложение.

22-летний курьер, приехавший на заработки из Таджикистана, с порога схватил её на руки и понёс в комнату на кровать, пытался целовать. Спустя 10 минут жертве удалось сбежать. Мать девушки зашла в комнату и увидела курьера со спущенными штанами. Когда его задержали, выяснилось, что регистрации у гражданина Таджикистана не было. Вопрос в том, как его без документа взяли на работу.

Чтобы избежать подобных случаев, компаниям стоит более тщательно подходить к выбору сотрудников. Курьеров станет меньше, но будет безопаснее, сообщает argumenti. ru.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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