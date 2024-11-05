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Эксперт рассказал о причинах необходимости закона об иноагентах

Общество

Доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов ответил корреспонденту Pravda. Ru, почему закон "Об иноагентах" важен для НКО, которые используют частично капитал из-за границы.

Эксперт рассказал о причинах необходимости закона об иноагентах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Иноагенты — это те, кто в понимании международной практики, получают финансирование, достаточное для их деятельности, из-за рубежа", — объяснил эксперт.

По словам Исполинова, этот закон помогает определить, в чьих интересах получается финансирование, причём значительное, помогающее.

"Получается, что, говоря по-русски, кто музыку заказывает, тот девушку и танцует. Понимаете? Мы говорим об НКО. Это некоммерческая организация, которая прибыли по жизни не получает. Значит, у иностранных инвесторов голые затраты. Зачем кто-то из-за рубежа будет дават кому-то деньги просто так? Очевидно, для того, чтобы проводить некую определённую политику, которая явно в большинстве случаев отличается от политики нашего государства", — отметил эксперт.

По его словам, Вашингтон резко отреагировал, когда в Грузии был принят закон "Об иноагентах", так как США "наплодили" там достаточно много некоммерческих организаций, которые финансируются только из-за рубежа. Это было сделано для того, чтобы проводить определённую политику. И в данном случае выявление этих организаций, ограничение их грузинским правительством было очень болезненно воспринято.

Уточнения

Иностра́нный аге́нт (также зарубе́жный представи́тель) — лицо (физическое или юридическое), которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой, обычно при отсутствии дипломатического иммунитета.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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