Эксперт рассказал о причинах необходимости закона об иноагентах

Доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов ответил корреспонденту Pravda. Ru, почему закон "Об иноагентах" важен для НКО, которые используют частично капитал из-за границы.

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"Иноагенты — это те, кто в понимании международной практики, получают финансирование, достаточное для их деятельности, из-за рубежа", — объяснил эксперт.

По словам Исполинова, этот закон помогает определить, в чьих интересах получается финансирование, причём значительное, помогающее.

"Получается, что, говоря по-русски, кто музыку заказывает, тот девушку и танцует. Понимаете? Мы говорим об НКО. Это некоммерческая организация, которая прибыли по жизни не получает. Значит, у иностранных инвесторов голые затраты. Зачем кто-то из-за рубежа будет дават кому-то деньги просто так? Очевидно, для того, чтобы проводить некую определённую политику, которая явно в большинстве случаев отличается от политики нашего государства", — отметил эксперт.

По его словам, Вашингтон резко отреагировал, когда в Грузии был принят закон "Об иноагентах", так как США "наплодили" там достаточно много некоммерческих организаций, которые финансируются только из-за рубежа. Это было сделано для того, чтобы проводить определённую политику. И в данном случае выявление этих организаций, ограничение их грузинским правительством было очень болезненно воспринято.

Уточнения

Иностра́нный аге́нт (также зарубе́жный представи́тель) — лицо (физическое или юридическое), которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой, обычно при отсутствии дипломатического иммунитета.



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