"Паспортная" регистрация в соцсетях: Детям до 14 лет могут запретить доступ к соцсетям в России?

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Российская ассоциация предпринимателей "АВАНТИ" выступила с инициативой запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет. Предложение было отправлено премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, CC BY 4.0

Причины запрета: в социальных сетях присутствует запрещенный контент, который может оказывать негативное влияние на несовершеннолетних.

Предлагаемые меры:

Регистрация в социальных сетях будет возможна только с фотографией паспорта.

Платформы, отказавшиеся от внедрения новых правил, могут быть ограничены в деятельности.

Цель инициативы:

Сокращение негативного влияния социальных сетей на несовершеннолетних и предотвращение неправомерных действий.

Мнения о запрете разделяются. Одни считают, что запрет не решит проблему, а лишь ограничит доступ к информации и коммуникации. Другие уверены, что это необходимая мера для защиты детей от негативного влияния социальных сетей.

Уточнения

Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.



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