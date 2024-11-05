Онищенко назвал две группы людей, которым проще заразиться вирусом Коксаки

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В областях, где наблюдается рост активности вируса, Онищенко рекомендовал уделять повышенное внимание прежде всего детям, посещающим детские сады и школы, так как они возвращаются после каникул.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

Необходимы утренние осмотры, в ходе которых следует проверять детей на наличие симптомов заболевания; заболевших необходимо изолировать. Также крайне важно усилить дезинфекционные мероприятия в образовательных учреждениях и медицинских организациях.

Крайне уязвимой группой, помимо детей, являются пожилые люди.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.