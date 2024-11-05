Онищенко назвал две группы людей, которым проще заразиться вирусом Коксаки

В областях, где наблюдается рост активности вируса, Онищенко рекомендовал уделять повышенное внимание прежде всего детям, посещающим детские сады и школы, так как они возвращаются после каникул.
Необходимы утренние осмотры, в ходе которых следует проверять детей на наличие симптомов заболевания; заболевших необходимо изолировать. Также крайне важно усилить дезинфекционные мероприятия в образовательных учреждениях и медицинских организациях.
Крайне уязвимой группой, помимо детей, являются пожилые люди.
Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.
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