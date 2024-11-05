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В центре Москвы установят три подъёмные платформы для инвалидов

0:42
Общество

В 2024 году в подъездах жилых домов Центрального административного округа Москвы будут смонтированы три подъёмные платформы по заявкам инвалидов-колясочников.

В центре Москвы установят три подъёмные платформы для инвалидов
Фото: pxhere

Это также позволит воспользоваться ими и другим маломобильным гражданам. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента капитального ремонта столицы.

По словам заместителя начальника департамента Евгения Адамова, уже установлены два подъёмника.

После завершения всех подготовительных мероприятий начнется монтаж подъемного оборудования в третьем подъезде. На данный момент там проводятся обследования и проектные работы, отметил он.

Уточнения

Инвалидность в России — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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