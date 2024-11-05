В центре Москвы установят три подъёмные платформы для инвалидов

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2024 году в подъездах жилых домов Центрального административного округа Москвы будут смонтированы три подъёмные платформы по заявкам инвалидов-колясочников.

Фото: pxhere

Это также позволит воспользоваться ими и другим маломобильным гражданам. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента капитального ремонта столицы.

По словам заместителя начальника департамента Евгения Адамова, уже установлены два подъёмника.

После завершения всех подготовительных мероприятий начнется монтаж подъемного оборудования в третьем подъезде. На данный момент там проводятся обследования и проектные работы, отметил он.

Уточнения

Инвалидность в России — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.



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