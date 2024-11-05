Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции

Служба организовала данную линию для консультаций граждан на фоне сообщений в СМИ о случаях заболеваний детей, связанных с энтеровирусами, неуклонно наблюдаемыми на курортах в Турции, сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что вирус Коксаки является одной из форм энтеровирусной инфекции. Эти инфекции представляют собой группу вирусных заболеваний, которые могут передаваться через воду, контактным путем, а также через воздух.
Они могут проникать в организм через загрязненную воду, продукты питания, грязные руки, игрушки и другие предметы окружения.
Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.
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