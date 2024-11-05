Комитет СФ поддержал законы по борьбе с незаконной миграцией

Комитет Совета Федерации одобрил законодательные инициативы, направленные на противодействие незаконной миграции. Эта информация поступила во вторник, 5 ноября.
Принятые законы предусматривают confiscation средств и имущества для тех, кто занимается организацией нелегальной миграции, а также вводят запрет для посредников на участие в экзаменах для иностранных граждан.
Кроме того, в новых положениях говорится, что совершение преступления лицом, находящимся на территории России без законного основания, будет считаться отягчающим обстоятельством.
Также предусмотрена блокировка веб-сайтов, предлагающих незаконные услуги в сфере миграции и информирующих о способах организации нелегального въезда, сообщает ТАСС.
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