Комитет СФ поддержал законы по борьбе с незаконной миграцией

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Комитет Совета Федерации одобрил законодательные инициативы, направленные на противодействие незаконной миграции. Эта информация поступила во вторник, 5 ноября.

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Принятые законы предусматривают confiscation средств и имущества для тех, кто занимается организацией нелегальной миграции, а также вводят запрет для посредников на участие в экзаменах для иностранных граждан.

Кроме того, в новых положениях говорится, что совершение преступления лицом, находящимся на территории России без законного основания, будет считаться отягчающим обстоятельством.

Также предусмотрена блокировка веб-сайтов, предлагающих незаконные услуги в сфере миграции и информирующих о способах организации нелегального въезда, сообщает ТАСС.

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