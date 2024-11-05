В России 5 ноября началась четырехдневная рабочая неделя

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С 5 ноября в России начинается четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. Этот период продлится до 8 ноября включительно.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariadelapenia, CC BY-SA 4.0

В понедельник, 4 ноября, объявлен выходной в честь данного праздника. Тем не менее, россияне смогут насладиться лишь двумя выходными, так как 2 ноября был рабочим днем, поскольку выходной, который был запланирован на это число, был перенесен на 30 апреля текущего года.

День народного единства — это государственный праздник, который отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября.

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