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Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД

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Общество

Правительство России придерживается мнения, что уведомление водителей о нарушениях правил дорожного движения с помощью красного сигнала сразу после их фиксации может отвлекать автомобилистов. Это следует из отзыва кабинета министров, который был размещён в электронной базе Госдумы.

Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов предложил парламенту рассмотреть законопроект, который предполагает оповещение водителя о нарушения ПДД красным сигналом сразу после его регистрации.

Также важно отметить, что в текущем законодательстве уже имеются нормы, требующие обозначения мест установки устройств для фиксации нарушений, а также информирования водителей о наличии таких мест.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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