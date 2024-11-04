Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поставил в один ряд Гитлера и Стива Джобса. Последний основал компанию Apple.

Фото: Flickr by Kim Støvring, CC BY 2.0

Об iPhone Эрнст высказался крайне негативно. Он назвал его чудовищной вещью. Этот гаджет, по словам гендиректора Первого канала, разрушил мир человеческих связей.

"Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните… Общение с друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", — сказал Эрнст.

Он заявил, что Джобс для него находится в "череде персонажей", где ранее в очереди стоял Адольф Гитлер, пишет "Газета.Ru”.

Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.



Сти́вен Пол (Стив) Джобс — американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер, получивший широкое признание в качестве пионера эры информационных технологий.



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