Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинцы стали лидерами преступности среди мигрантов — немецкая BKA
Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных
Пять распространённых ошибок при замене шин, которые могут стоить вам безопасности
L'Equipe: тренер ПСЖ может сделать Сафонова первым номером
Высокий риск отравления: какие блюда стоит избегать в ресторане
Мелочь особо не пользуется спросом: Аксаков сомневается в целесообразности производства мелких монет
Как приготовить кулинарный шедевр из кефира и куриной грудки
Секреты сбора земляники: когда и как не упустить урожай
Какие привычки кошек могут смутить хозяев и удивить гостей

Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером

Общество

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поставил в один ряд Гитлера и Стива Джобса. Последний основал компанию Apple.

Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером
Фото: Flickr by Kim Støvring, CC BY 2.0

Об iPhone Эрнст высказался крайне негативно. Он назвал его чудовищной вещью. Этот гаджет, по словам гендиректора Первого канала, разрушил мир человеческих связей.

"Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните… Общение с друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", — сказал Эрнст.

Он заявил, что Джобс для него находится в "череде персонажей", где ранее в очереди стоял Адольф Гитлер, пишет "Газета.Ru”.

Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.

Сти́вен Пол (Стив) Джобс — американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер, получивший широкое признание в качестве пионера эры информационных технологий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога Аудио 
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Домашние животные
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Последние материалы
Секреты сбора земляники: когда и как не упустить урожай
Как приготовить кулинарный шедевр из кефира и куриной грудки
Какие привычки кошек могут смутить хозяев и удивить гостей
Знакомые Кирилла Емельянова заявили, что актёр спивается
NASA уточняет планы посадки на луну: новые цели для Артемиды III
Виктор Дробыш раскритиковал выступление Ларисы Долиной: ужас какой-то
Интерьер, который всегда остаётся чистым
Россияне сообщают о распространении вируса Коксаки в садиках и школах
Яна Рудковская уличила Алину Загитову во лжи и предложила пари
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.