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Загадка быстрого разряда: как продлить жизнь батареи смартфона

1:10
Общество

Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их батареи порой не выдерживают ритма. Что же приводит к быстрому разряду?

Загадка быстрого разряда: как продлить жизнь батареи смартфона
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Приложения-энергозатратники:

Фоновые процессы: Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, обновляя данные, отправляя уведомления и потребляя заряд. Например, навигационные приложения постоянно обновляют карты и данные о дорожном движении.
Видеозвонки: Из-за постоянной работы камеры, микрофона и передачи данных, видеозвонки — один из главных "пожирателей" заряда.
Игры: Современные игры требуют от процессора и графики максимальной производительности, что приводит к значительному увеличению потребления энергии.

Как бороться с быстрым разрядом?

Закрывайте приложения, которые не используете. Отключайте фоновые процессы и уведомления. Используйте энергосберегающий режим. Ограничьте использование ресурсоемких игр.

Помните, что правильное использование смартфона и оптимизация настроек поможет продлить его заряд.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

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Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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