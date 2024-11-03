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Болеть и не думать о деньгах. В России увеличат выплаты по больничному

1:03
Общество

Минтруд установил максимальный размер выплат по больничному на ближайшие два года. 

Болеть и не думать о деньгах. В России увеличат выплаты по больничному
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/Mojpe-885231/, CC BY 4.0

Сегодня максимальный размер больничного составляет 4 тысячи рублей в день. В  2025 году он увеличится до 5,7 тысяч рублей, а в 2026 году достигнет 6,8 тысяч рублей в день.

Важно помнить, что размер выплаты по больничному рассчитывается индивидуально для каждого работника, в зависимости от его стажа и заработной платы.

Предельную сумму в 6,8 тысяч рублей  получат те, чей доход превышает 200 тысяч рублей, а стаж работы составляет не менее восьми лет. Для сотрудников со стажем менее пяти лет выплата составляет 60% от среднего заработка за последние два года, а для сотрудников со стажем от пяти до восьми лет - 80%.

Такие изменения в Минтруде объясняют ростом зарплат в России.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.
 

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Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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