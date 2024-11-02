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В России разработали новые требования к работе охранников

0:55
Общество

Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, касающиеся работы охранников в образовательных учреждениях. Новые правила, направленные на повышение безопасности детей, вводят ряд серьезных требований к квалификации и оснащению охранников.

В России разработали новые требования к работе охранников
Фото: commons.wikimedia.org by Cgb628, CC BY-SA 3.0

Охранники должны проходить дополнительную физическую подготовку и иметь документы, подтверждающие ее. В обычных условиях охранники должны быть оснащены наручниками и резиновыми палками. При усиленной охране, охранники должны носить бронежилеты, бронированные каски и иметь при себе служебное оружие.

Новые требования станут обязательными для всех государственных учреждений, закупающих услуги частных охранных предприятий.

Ожидается, что новые правила повысят уровень безопасности в школах и детских садах, укрепив защиту детей от потенциальных угроз.

Уточнения

Частное охранное предприятие/организация (ЧОП/ЧОО) — организация, специально учреждённая для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

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Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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