В Северной столице ужесточат меры для "зайцев" в общественном транспорте

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Комитет по транспорту разработал поправки в городской Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают увеличение штрафов за неоплаченный проезд в 3 раза. Согласно предложенным изменениям, "заяц" может лишиться 1,5 тысячи рублей. В настоящее время штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosario Melli, CC BY-SA 4.0

Помимо увеличения штрафа, планируется также установить единую сумму взыскания за отсутствие документов, подтверждающих право на бесплатный или льготный проезд. Она составит 1 000 рублей.

По мнению властей, усиление штрафов за безбилетный проезд позволит сократить количество нарушений и повысить уровень оплаты проезда в общественном транспорте.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.



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