За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков

В Москве за последние сутки зафиксировано рекордное количество осадков — 55% от месячной нормы, сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
За прошедшие сутки в Центральной России зарегистрировано небывалое количество дождя для начала ноября, что никогда ранее не наблюдалось в ходе регулярных метеорологических наблюдений. На главной метеостанции в Москве, расположенной на ВДНХ, за 24 часа выпало 18 миллиметров осадков.
В центре города, на Балчуге, было отмечено 23 миллиметра, а в районе Бутово — 29 миллиметров. Это составляет 55% от нормы осадков на ноябрь, что эквивалентно трем ведрам дождевой воды на квадратный метр дорожного покрытия, написал Тишковец в своем Telegram-канале.
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