Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Толстой зовёт: что посмотреть в Ясной Поляне — месте, где оживают великие произведения
Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45
Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ
В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры
Эксперты назвали популярные среди туристов регионы с северным сиянием
Российский газ всё же будет попадать в Европу через Украину
Ошибки при употреблении хлеба: с чем его нельзя сочетать

За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков

Общество

В Москве за последние сутки зафиксировано рекордное количество осадков — 55% от месячной нормы, сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков
Фото: freepik.com by nuraghies is licensed under Free More info

За прошедшие сутки в Центральной России зарегистрировано небывалое количество дождя для начала ноября, что никогда ранее не наблюдалось в ходе регулярных метеорологических наблюдений. На главной метеостанции в Москве, расположенной на ВДНХ, за 24 часа выпало 18 миллиметров осадков.

В центре города, на Балчуге, было отмечено 23 миллиметра, а в районе Бутово — 29 миллиметров. Это составляет 55% от нормы осадков на ноябрь, что эквивалентно трем ведрам дождевой воды на квадратный метр дорожного покрытия, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно поливать орхидею
Садоводство, цветоводство
Как правильно поливать орхидею Аудио 
Большая мамочка — томат, завоевавший популярность в России: чем он уникален
Садоводство, цветоводство
Большая мамочка — томат, завоевавший популярность в России: чем он уникален Аудио 
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми
Домашние животные
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер Бутылочное горлышко Одессы. Зачем ВС РФ бьют по мосту в Затоке и почему он до сих пор стоит Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Последние материалы
2 ноября: первые женщины-герои, Приднестровье в огне и именины Артёмов
Бутылочное горлышко Одессы. Зачем ВС РФ бьют по мосту в Затоке и почему он до сих пор стоит
Древние цивилизации, которые побили все рекорды по долголетию
Избавьтесь от неприятных сюрпризов при домашнем окрашивании волос: правила, которые необходимо знать
Нужно ли чистить яблоки из магазина: правда о кожуре
Правила выбора консервов: как избежать опасности ботулизма
Всесезонные или зимние шины — что выбрать для межсезонья
Виктор Орбан сравнил экономическое состояние Евросоюза с воспалением лёгких
Звезде сериалов Анатолию Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах
Почему так классно иметь собаку: 5 забавных фактов о четвероногих друзьях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.