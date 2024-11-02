Россияне рассказали, кто должен оплачивать счёт на первом свидании

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Идеальным местом для первого свидания россияне считают ресторан или кафе, такой выбор предпочли бы 52% респондентов, принявших участие в опросе Инго Экосистемы и Ингосстрах Банка. Театр или кино — второе по популярности место (16%), часть опрошенных (7%) предпочла бы прогулку на природе: в парке или городе.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Как отметила вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь, предпочтения россиян вполне логичны, ведь в кафе не страшен дождь или снег, также можно красиво одеться, показав себя во всей красе.

При выборе заведения для свидания многие (51%) обращают внимание на средний чек, 33% отдадут предпочтение проверенному ресторану, на отзывы посетителей ориентируются 25% опрошенных. Разнообразие в меню важно для 19%, для 12% имеет значение музыкальное сопровождение.

48% респондентов уверены, что оплачивать счет на первом свидании должен мужчина. 12% убеждены, что каждый должен платить сам за себя.

Уточнения

Свида́ние — одна из форм социального взаимодействия, часть института ухаживания, цель которой оценить друг друга на пригодность в качестве партнёра для интимных отношений или брачного союза.



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