Россияне рассказали, кто должен оплачивать счёт на первом свидании 

Идеальным местом для первого свидания россияне считают ресторан или кафе, такой выбор предпочли бы 52% респондентов, принявших участие в опросе Инго Экосистемы и Ингосстрах Банка. Театр или кино — второе по популярности место (16%), часть опрошенных (7%) предпочла бы прогулку на природе: в парке или городе.
Как отметила вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь, предпочтения россиян вполне логичны, ведь в кафе не страшен дождь или снег, также можно красиво одеться, показав себя во всей красе.
При выборе заведения для свидания многие (51%) обращают внимание на средний чек, 33% отдадут предпочтение проверенному ресторану, на отзывы посетителей ориентируются 25% опрошенных. Разнообразие в меню важно для 19%, для 12% имеет значение музыкальное сопровождение.
48% респондентов уверены, что оплачивать счет на первом свидании должен мужчина. 12% убеждены, что каждый должен платить сам за себя.
Свида́ние — одна из форм социального взаимодействия, часть института ухаживания, цель которой оценить друг друга на пригодность в качестве партнёра для интимных отношений или брачного союза.
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