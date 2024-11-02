Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестный вирус атаковал россиян в Белеке
Бывшая жена Селиванова высмеяла нападки супруги актёра: ложь и провокация
Тайвань становится ключевым рынком для российской нефти
Что на самом деле включает здоровый образ жизни
Подорожание ОСАГО в 2025 году и что это значит для автовладельцев
В Крыму раскрыли скрытую схему Запада по поставкам дальнобойного оружия Украине
Аксёнов: Спрос на зимние праздники вырос вдвое
Почему белые грибы и налим должны быть в вашем меню этой осенью
Шалфей в саду: секреты выращивания и применения

Российских школьников будут знакомить с рынком труда

1:10
Общество

Российская платформа hh.ru и Фонд гуманитарных проектов договорились о разработке обучающих материалов для школьников для проекта "Билет в будущее", который позволяет юному поколению ознакомиться с рынком труда.

Российских школьников будут знакомить с рынком труда
Фото: pexels.com by Tookapic, PDM

В рамках курса "Россия — мои горизонты" школьники будут изучать данные о рынке труда, также эксперты платформы смогут давать подрастающему поколению полезные советы:

  • как правильно составить резюме,
  • как не попасться на удочку мошенников,
  • как подбирать вакансии.

Также ребятам покажут презентации о важности труда и особенностях разных профессий.

Как показало исследование, каждая пятая компания принимает на работу подростков от 14 лет, в основном это летние подработки (67%) и вакансии, не требующие образования, такие как курьер, продавец. Крупные компании (26%) особенно заинтересованы в найме школьников.

Также с прошлого года вырос и интерес самих школьников к раннему трудоустройству — за 10 месяцев школьники создали на сервисе 400 тысяч резюме.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Последние материалы
Российских школьников будут знакомить с рынком труда
Повышенный сахар: избегайте этих 7 продуктов для здоровья
Китай не спешит: юань пока не готов стать новой резервной валютой
Экотуризм: как путешествовать с умом и не вредить природе
Эндоскопическая подтяжка лба: молодость с минимальным риском
Милявская сравнила свою отмену с тюремным сроком: на нарах малявы писала
В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова могут отключить воду за долги
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Что положить в яму при посадке яблони осенью
Школьная учительница совершила путешествие через Ниагарский водопад в бочке... — писала газета Московский Листок 2 ноября 1901 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.