Российских школьников будут знакомить с рынком труда

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская платформа hh.ru и Фонд гуманитарных проектов договорились о разработке обучающих материалов для школьников для проекта "Билет в будущее", который позволяет юному поколению ознакомиться с рынком труда.

Фото: pexels.com by Tookapic, PDM

В рамках курса "Россия — мои горизонты" школьники будут изучать данные о рынке труда, также эксперты платформы смогут давать подрастающему поколению полезные советы:

как правильно составить резюме,

как не попасться на удочку мошенников,

как подбирать вакансии.

Также ребятам покажут презентации о важности труда и особенностях разных профессий.

Как показало исследование, каждая пятая компания принимает на работу подростков от 14 лет, в основном это летние подработки (67%) и вакансии, не требующие образования, такие как курьер, продавец. Крупные компании (26%) особенно заинтересованы в найме школьников.

Также с прошлого года вырос и интерес самих школьников к раннему трудоустройству — за 10 месяцев школьники создали на сервисе 400 тысяч резюме.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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