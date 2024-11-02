В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры

В Сыктывкаре (Коми) с 22 по 26 ноября пройдут Третьи Арктические Дельфийские игры. На молодёжное мероприятие благодаря открытому формату съедутся представители арктических территорий и других регионов РФ, стран СНГ, БРИКС и ШОС.
Особое внимание на Играх будет уделено Году семьи и поддержке участников СВО. Также будет обсуждаться подготовка к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.
В рамках программы пройдут творческие состязания по 10 номинациям, возраст участников: от 10 до 25 лет. Самых талантливых будут выбирать около 40 деятелей культуры, вошедших в жюри.
Всего будет разыграно 28 комплектов наград – золотые, серебряные и бронзовые медали ждут своих героев.
Во время экскурсионной программы, запланированной в рамках мероприятия, жители и гости Сыктывкара смогут больше узнать про самобытную культуру Республики Коми, познакомиться с героической историей, отдельной главой которой стали сформированные в годы войны в северных регионах оленно-транспортные батальоны.
Завершатся Дельфийские игры гала-концертом, который пройдет 25 ноября.
Дельфийские игры — соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства.
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