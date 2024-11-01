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Нижегородец рассказал, как реально работают коллекторы

1:03
Общество

Житель Нижегородской области Максим рассказал, как сейчас реально работают коллекторы.

Нижегородец рассказал, как реально работают коллекторы
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Мужчина проработал в этой сфере около семи лет.

"Абсолютно разные ребята идут работать коллекторами. Это люди разных возрастов, образований, интересов. Стереотип о том, что коллектор — это какое-то быдло, ошибочный", — сказал Максим.

По его словам, стать коллектором, наверное, сможет каждый. Однако нужно обладать высоким уровнем стрессоустойчивости и уметь общаться с людьми.

Мужчина рассказал, что, как правило, коллектор не угрожает должнику, а доносит в нужной форме до него последствия, которые его ждут в случае неоплаты задолженности, сообщает newsnn. ru.

"Если говорить о случаях, где фигурируют угрозы, то это ошибка работы коллектора… Но люди ассоциативно воспринимают коллектора как человека, который завтра приедет и убьет. Хотя в 90 процентах случаев таких разговоров не ведется", — рассказал он.

Уточнения

Колле́ктор (лат. collector — собиратель) — объект, устройство и т. п., что-либо собирающее.

Нижегоро́дская о́бласть (до 22 октября 1990 года — Го́рьковская область) — субъект Российской Федерации в центре европейской части России. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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