Нижегородец рассказал, как реально работают коллекторы

Житель Нижегородской области Максим рассказал, как сейчас реально работают коллекторы.
Мужчина проработал в этой сфере около семи лет.
"Абсолютно разные ребята идут работать коллекторами. Это люди разных возрастов, образований, интересов. Стереотип о том, что коллектор — это какое-то быдло, ошибочный", — сказал Максим.
По его словам, стать коллектором, наверное, сможет каждый. Однако нужно обладать высоким уровнем стрессоустойчивости и уметь общаться с людьми.
Мужчина рассказал, что, как правило, коллектор не угрожает должнику, а доносит в нужной форме до него последствия, которые его ждут в случае неоплаты задолженности, сообщает newsnn. ru.
"Если говорить о случаях, где фигурируют угрозы, то это ошибка работы коллектора… Но люди ассоциативно воспринимают коллектора как человека, который завтра приедет и убьет. Хотя в 90 процентах случаев таких разговоров не ведется", — рассказал он.
Колле́ктор (лат. collector — собиратель) — объект, устройство и т. п., что-либо собирающее.
Нижегоро́дская о́бласть (до 22 октября 1990 года — Го́рьковская область) — субъект Российской Федерации в центре европейской части России.
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