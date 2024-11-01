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В Сочи с 2025 года введут туристический налог: что изменится для отдыхающих?

0:58
Общество

Налог будет взиматься с гостей, останавливающихся в санаториях, отелях и гостиницах, входящих в федеральный реестр классифицированных средств размещения.

В Сочи с 2025 года введут туристический налог: что изменится для отдыхающих?
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, CC BY-SA 4.0

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что новый сбор призван улучшить социальную инфраструктуру города. По его словам, средства, полученные от туристического налога, можно будет направить на развитие любых социально значимых объектов, а не только в рекреационную отрасль.

Туристический налог будет включен в стоимость проживания. От его уплаты освобождены жители Сочи, а также Герои труда, участники СВО, ветераны, инвалиды и некоторые другие льготные категории граждан.

Ранее аналогичный туристический налог был введен в Ростове-на-Дону. Он также вступит в силу в 2025 году, но его ставка будет постепенно увеличиваться в течение следующих пяти лет.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

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Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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