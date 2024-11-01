В Сочи с 2025 года введут туристический налог: что изменится для отдыхающих?

Налог будет взиматься с гостей, останавливающихся в санаториях, отелях и гостиницах, входящих в федеральный реестр классифицированных средств размещения.
Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что новый сбор призван улучшить социальную инфраструктуру города. По его словам, средства, полученные от туристического налога, можно будет направить на развитие любых социально значимых объектов, а не только в рекреационную отрасль.
Туристический налог будет включен в стоимость проживания. От его уплаты освобождены жители Сочи, а также Герои труда, участники СВО, ветераны, инвалиды и некоторые другие льготные категории граждан.
Ранее аналогичный туристический налог был введен в Ростове-на-Дону. Он также вступит в силу в 2025 году, но его ставка будет постепенно увеличиваться в течение следующих пяти лет.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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