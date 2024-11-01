Опрос: почти две трети россиян недовольны своей зарплатой

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Почти две трети трудоустроенных россиян жалуются на низкую зарплату и признаются, что хотели бы получать больше, чем сейчас. И эта тенденция наблюдается, несмотря на растущий дефицит кадров и рост зарплат. При этом, как показал опрос группы "Ренессанс страхование" (RENI), проведенный совместно с исследовательским центром "Зарплаты.ру", в целом россияне довольны выбранной профессией.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Всего 11% опрошенных довольны условиями труда и ни на что не жалуются. 70% оценивают условия труда более менее приемлемыми, однако каждый пятый (19%) считает, что они невыносимы.

Жалоба на маленькую зарплату — самая распространенная: почти две трети опрошенных (63%) хотели бы зарабатывать больше. Каждый третий сетует, что вынужден выполнять нелепые поручения руководства (33%), на чрезмерную нагрузку жалуется 31%.

Обеспокоены отсутствием перспектив

роста зарплаты — 26%,

должностного роста — 24%,

Каждого пятого (20%) беспокоит, что нет удаленки, каждый шестой жалуется на непрофессионализм коллег (16%). Жалобы на грубое поведение руководства — самые редкие, всего 9%. На перманентные задержки зарплаты сослались 4%.

Уточнения

За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе.



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