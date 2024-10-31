Исследование: подарочные карты стали самым востребованным корпоративным подарком

В преддверии праздников подарки покупают не только частные лица, но и организации. Как выяснили "Золотое Яблоко" и hh.ru, в среднем подарки бизнес-партнерам дарят 77% компаний, а коллегам — около 30%. При этом самым востребованным корпоративным подарком в России стали подарочные карты — 43% опрошенных уже получали в подарок сертификаты, а 67% были бы не прочь получить такой презент. В целом 97% сотрудников к подаркам относятся очень хорошо.
Электроника тоже стала довольно желанным подарком, 33% опрошенных проголосовали за такой вариант, а уже получали — 11%. На третьем месте — одежда, товары для дома (25%), дарили такие подарки 16-21% опрошенных.
Основным поводом для вручения презентов сотрудникам работодатели считают крупные государственные праздники, такие как Новый год или 8 Марта, дни рождения или свадьбы. Подарки по случаю
дарят реже всего. При этом последние два повода работники ценят выше всего.
Что касается стоимости подарка, то приемлемой считается цена от 1000 до 3000 рублей, в 1000 рублей хотели бы уложиться 27%, до 5 тысяч готовы потратить 15%, а 8% смело бы вложили в презент для коллеги около 10 тысяч рублей.
При этом только 30% опрошенных подтвердили, что получали подарки от компании. И лидирует по доле компаний, в которых сотрудники получают подарки, Свердловская область (38%). В Москве и Петербурге этот показатель ниже: 28% и 29%.
Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.
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