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Исследование: подарочные карты стали самым востребованным корпоративным подарком

1:56
Общество

В преддверии праздников подарки покупают не только частные лица, но и организации. Как выяснили "Золотое Яблоко" и hh.ru, в среднем подарки бизнес-партнерам дарят 77% компаний, а коллегам — около 30%. При этом самым востребованным корпоративным подарком в России стали подарочные карты — 43% опрошенных уже получали в подарок сертификаты, а 67% были бы не прочь получить такой презент. В целом 97% сотрудников к подаркам относятся очень хорошо.

Исследование: подарочные карты стали самым востребованным корпоративным подарком
Фото: Freepik by senivpetro, PDM

Электроника тоже стала довольно желанным подарком, 33% опрошенных проголосовали за такой вариант, а уже получали — 11%. На третьем месте — одежда, товары для дома (25%), дарили такие подарки 16-21% опрошенных.

Основным поводом для вручения презентов сотрудникам работодатели считают крупные государственные праздники, такие как Новый год или 8 Марта, дни рождения или свадьбы. Подарки по случаю

  • праздничной даты для компании (21%),
  • юбилея работы сотрудника (9%)
  • и завершения крупной сделки или проекта (9%)

дарят реже всего. При этом последние два повода работники ценят выше всего.

Что касается стоимости подарка, то приемлемой считается цена от 1000 до 3000 рублей, в 1000 рублей хотели бы уложиться 27%, до 5 тысяч готовы потратить 15%, а 8% смело бы вложили в презент для коллеги около 10 тысяч рублей.

При этом только 30% опрошенных подтвердили, что получали подарки от компании. И лидирует по доле компаний, в которых сотрудники получают подарки, Свердловская область (38%). В Москве и Петербурге этот показатель ниже: 28% и 29%.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.
 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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